Tuttosport опубликовал часть апелляции юристов Ювентуса по поводу штрафа в 15 очков. Адвокаты туринцев выделили четыре причины, по которым штраф должен быть отменен.

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Юристы клуба настаивают на том, что никакие формальные правила не запрещают прирост капитала. В 2022 году со "старой синьоры" аналогичные обвинения были сняты. Помимо этого доказательства прокуратуры не являются новыми, и уже были рассмотрены ранее. По этой причине клуб был оправдан.

Третьей причиной юристы Ювентуса считают отказ суда заслушать доводы туринского клуба при вынесении вердикта, что что является "вопиющим нарушением права на защиту и права быть услышанными".

Помимо этого в стане Ювентуса считают, что завышенная цена трансферов не оказала существенного влияния на финансовое состояние клуба и принесла 3,6% от общего дохода с 2018 по 2021 год, то есть 60 миллионов евро из 1,675 миллиарда.

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