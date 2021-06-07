Будущее нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду все дальше от Турина.

Роналду должен покинуть "бянконери". Новый главный тренер Массимилиано Аллегри и новый глава технического департамента Федерико Керубини уже работают над поиском замены португальцу, утверждает La Gazetta dello Sport.

Ювентус втратив великі гроші та репутацію – Пірло винен не у всьому, повернення Аллегрі як вирок для Аньєллі та Роналду

По информации издания, Ювентус рассматривает несколько сценариев. Прежде всего Альваро Мората останется в команде, но уход Криштиану дает возможность пригласить еще одного игрока. Самый привлекательный вариант – Мауро Икарди, но эта операция слишком дорогая.

Пригласить Душана Влаховича тоже будет проблематично из-за плохих отношений с Фиорентиной. А вот Габриэл Жезус – вполне реальная цель. Особенно, если Манчестер Сити удастся осуществить трансфер Харри Кейна.

Стоит заметить, что контракт 24-летнего бразильца с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне Жезус принял участие в 42 матчах за Манчестер Сити, отметившись 14 голами и 4 результативными передачами.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо