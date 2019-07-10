toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус нашел замену Канселу в Манчестер Юнайтед

16:11 138 Читати українською
Ювентус нашел замену Канселу в Манчестер Юнайтед
Маттео Дармиан / SkySports

Туринский Ювентус заинтересован в трансфере Маттео Дармиана из Манчестер Юнайтед.

Итальянский гранд начал искать замену Жоау Канселу, который близок к переходу в Манчестер Сити. Ювентус видит в этой роли защитника Манчестер Юнайтед Маттео Дармиана, сообщает Corriere dello Sport.

Де Лигт согласовал контракт с Ювентусом, – Райола

Дармиан, который перешел в английский клуб из Торино в 2015-м году испытывает недостаток игровой практики в Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне правый защитник провел всего 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Куадрадо может покинуть Ювентус – трансфер Канселу в Манчестер Сити под угрозой

Напомним, уже долгое время в СМИ ходят слухи о близком переходе защитника Ювентуса Жоау Канселу в Манчестер Сити.

blog_ava
Динамо официально объяснило отсутствие Цыганкова в контрольных матчах на сборах
12:19
1580
Теги
Маттео Дармиан Маттео Дармиан Жоау Канселу Жоау Канселу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Женесс
18:55
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук