Ювентус нашел замену Канселу в Манчестер Юнайтед

Туринский Ювентус заинтересован в трансфере Маттео Дармиана из Манчестер Юнайтед.

Итальянский гранд начал искать замену Жоау Канселу, который близок к переходу в Манчестер Сити. Ювентус видит в этой роли защитника Манчестер Юнайтед Маттео Дармиана, сообщает Corriere dello Sport.

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Дармиан, который перешел в английский клуб из Торино в 2015-м году испытывает недостаток игровой практики в Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне правый защитник провел всего 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Напомним, уже долгое время в СМИ ходят слухи о близком переходе защитника Ювентуса Жоау Канселу в Манчестер Сити.