Ювентус нашел замену Де Лигту в составе принципиального врага – туринцы в последний момент перебили предложение Интера
Глейсон Бремер рискует стать ещё одним "изменником" Торино, но для этого Ювентусу нужно выдержать конкуренцию с Интером.
Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, в торгах по центральному защитнику Торино произошел крутой поворот. Долгое время фаворитом выступал Интер, избравший Бремера в качестве главного подписания в оборону – "нерадзурри" сделали предложение в 30 млн евро и пообещали Глейсону 3 млн евро в год.
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Впрочем, трансфер Маттейса де Лигта из Ювентуса в Баварию поменял ситуацию. "Старая синьора" предложила за Бремера не менее 40 миллионов евро. Кроме того, центрбеку пообещали 5-летний контракт с 4 млн евро зарплаты и бонусом в 1 млн.
Именно такого развития событий опасался Интер, пытавшийся ускорить подписание Бремера. Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сегодня "нерадзурри" и Торино проведут решающий раунд переговоров.
Глейсон признается одним из лучших защитников предыдущего сезона Серии А. Статистическо-аналитическая компания Olocip, созданная экс-хавбеком Реала Эстабаном Гранеро, называет игру Бремера наиболее похожей на стиль Де Лигта.
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