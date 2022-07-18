Глейсон Бремер рискует стать ещё одним "изменником" Торино, но для этого Ювентусу нужно выдержать конкуренцию с Интером.

Глейсон Бремер находится в одном шаге от перехода в Ювентус / фото из открытых источников

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, в торгах по центральному защитнику Торино произошел крутой поворот. Долгое время фаворитом выступал Интер, избравший Бремера в качестве главного подписания в оборону – "нерадзурри" сделали предложение в 30 млн евро и пообещали Глейсону 3 млн евро в год.

Ювентус принял третье предложение Баварии за де Лигта – Мюнхен повторяет трансферный рекорд

Впрочем, трансфер Маттейса де Лигта из Ювентуса в Баварию поменял ситуацию. "Старая синьора" предложила за Бремера не менее 40 миллионов евро. Кроме того, центрбеку пообещали 5-летний контракт с 4 млн евро зарплаты и бонусом в 1 млн.

Именно такого развития событий опасался Интер, пытавшийся ускорить подписание Бремера. Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сегодня "нерадзурри" и Торино проведут решающий раунд переговоров.

Глейсон признается одним из лучших защитников предыдущего сезона Серии А. Статистическо-аналитическая компания Olocip, созданная экс-хавбеком Реала Эстабаном Гранеро, называет игру Бремера наиболее похожей на стиль Де Лигта.

Товарищеские матчи: Интер спасся от поражения Монако, бенефис Жиру за Милан, Тоттенхэм и Севилья разошлись миром