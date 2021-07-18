Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес имеет шанс вернуться в Серию А.

Ювентус пытается подписать хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, сообщает La Repubblica.

Артур перенес операцию – Ювентус назвал сроки восстановления бразильца

"Старая Синьора" уже начала переговоры с парижанами по аренде 27-летнего аргентинца. В Юве Леандро должен стать заменой бразильскому хавбеку Артуру, который выбыл на длительный срок из-за операции на правой ноге. В соглашение Ювентус планирует добавить также право дальнейшего выкупа игрока.

В прошлом сезоне Лиги 1 Паредес провел 21 матч, в котором отметился голом и двумя ассистами.

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