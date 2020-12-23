"Старая синьора" мониторит выступления французского форварда, утверждает Daily Record.

Эриксен официально выставлен на трансфер

Наставник туринцев Андреа Пирло стремится подписать еще одного нападающего, чтобы повысить конкуренцию для Роналду и Мораты. Эдуар стал одним из претендентов на усиление линии нападения. Его конкурентами в глазах скаутов Юве являются Мемфис Депай (Лион), Кшиштоф Пйонтек (Герта), Аркадиуш Милик (Наполи) и Оливье Жиру (Челси).

В нынешнем сезоне Одсон Эдуар провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

Леау побил рекорд скорострельности в Европе – раньше лидерство держала Испания, а в Германии двоевластие