Ювентус нашел неожиданное усиление в Шотландии
Лидер атак шотландского Селтика Одсон Эдуар попал в сферу интересов туринского Ювентуса.
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Наставник туринцев Андреа Пирло стремится подписать еще одного нападающего, чтобы повысить конкуренцию для Роналду и Мораты. Эдуар стал одним из претендентов на усиление линии нападения. Его конкурентами в глазах скаутов Юве являются Мемфис Депай (Лион), Кшиштоф Пйонтек (Герта), Аркадиуш Милик (Наполи) и Оливье Жиру (Челси).
В нынешнем сезоне Одсон Эдуар провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.
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