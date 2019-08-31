Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча Серии А

В рамках 2-го тура чемпионата Италии Ювентус принимает Наполи. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура Серии А Ювентус – Наполи начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Ювентус: Щенсны; Де Шильйо, Бонуччи, де Лигт, Сандро; Пьянич, Матюйди, Хедира; Роналду, Игуаин, Коста.

Наполи: Мерет; Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулам; Аллан, Руис, Зелински; Кальехон, Инсинье, Мертенс.

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