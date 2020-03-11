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Ювентус нацелился на трансфер Кейна

17:39 64 Читати українською
Ювентус нацелился на трансфер Кейна
Харри Кейн / Reuters

Ювентус стал очередным претендентом на звездного форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Англичанин оказался в списке главных приоритетов туринского клуба, информирует Tuttosport.

Кейн приступил к тренировкам с мячом

Кейн может рассмотреть предложения других клубов, поскольку переспективы Тоттенхэма выглядят довольно скромно. "Шпоры" потеряли шансы на любой трофей в сезоне 2019/20 и рискуют пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Ювентус готов гарантировать Кейну борьбу за самые высокие призы, зарплата нападающего также увеличится. Туринцы убеждены, что звездный новичок станет прекрасным дополнением к Криштиану Роналду.

К слову, контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 млн евро.

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Италия Трансферы Трансферы Ювентуса Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Ювентус Ювентус Англия
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