Ювентус провел переговоры с действующим спортивным директором Наполи Кристиано Джунтоли, чей контракт с неаполитанским клубом действителен до лета 2024 года. Об этом информирует Repubblica.

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Согласно источнику, руководство туринского клуба хочет, чтобы Джунтоли работал в Турине вместе с действующим спортивным директором Ювентуса Федерико Керубини. Также боссы "Старой синьоры" хотят, чтобы Джунтоли был посредником между клубом и командой. Сообщается, что между спортдиром Наполи и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом пробежала чёрная кошка.

Интересно, что стиль работы Джунтоли в Наполи не подразумевает одобрение покупки того или иного игрока у главного тренера команды. Напомним, что ранее Кристиано хотел подписать в Наполи Александра Зинченко без одобрения Маурицио Сарри.

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