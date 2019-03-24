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Ювентус нацелился на приобретение Варана, который хочет покинуть Реал

14:02 56 Читати українською
Ювентус нацелился на приобретение Варана, который хочет покинуть Реал
Варан может воссоединиться с Роналду / фото из открытых источников

Защитник "галактикос" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Турине.

Как стало известно Corriere dello Sport, руководство "бьянконери" заинтересовалось в услугах защитника Реала Рафаэля Варана после того, как француз сообщил о желании покинуть Мадрид летом.

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25-летний Варан может стать прекрасной инвестицией Ювентуса и омолодить оборону команды, ведь центральные защитники туринцев очень возрастные. Бонуччи – 31 год, Кьеллини – 34, а Барцальи – 37.

Преградой для потенциального трансфера может стать безумная клаусула Варана, которая составляет 500 млн евро.

Варан играет за "галактикос" с 2011 года. За это время он сыграл 268 матчей и забил 12 голов. К слову, недавно Реал объявил о трансфере защитника Порту Эдера Милитао. Он присоединится к команде летом.

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