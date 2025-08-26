Игор Тудор желает усилить оборонительную линию Ювентуса, подписав защитника Жироны Арнау Мартинеса, сообщает Fichajes со ссылкой на Tuttosport

22-летний испанец привлек интерес не только "Старой Синьоры", но и Милана и Кристал Пэлас. Ожидается, что Ювентус бросит все свои силы, чтобы оформить трансфер одноклубника Виктора Цыганкова до конца летнего трансферного окна.

В сезоне 2024/25 Арнау Мартинес отыграл 39 матчей за Жирону во всех турнирах. В его активе 3 гола и 3 ассиста. Контракт игрока с каталонцами действует до лета 2027 года

