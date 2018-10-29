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Ювентус нацелился на юную звезду Манчестер Сити

28 октября 12:07 166 Читати українською
Ювентус нацелился на юную звезду Манчестер Сити
Фил Фоден / ФК Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Фил Фоден может оказаться в Ювентусе за "смешную" сумму.

Ювентус планирует предложить 175 тысяч фунтов за юного полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена, сообщает Mirror.

Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи

Англичанин проигрывает конкуренцию своим звездным партнерам и может сменить прописку на туринскую, где станет партнером Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось об интересе "бьянконери" к форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Решфорду.

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