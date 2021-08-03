Ювентус нацелился на Иско
23:41 - Читати українською
Полузащитник Реала Иско может перебраться в Италию.
Ювентус заинтересован в услугах полузащитника Реала Иско, сообщает Calciomercato.
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Инициатором трансфера является главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Тренерский штаб мадридцев не возлагает больших надежд на 29-летнего испанца, поэтому трансфер выглядит достаточно вероятным. Действующий контракт полузащитника с Реалом рассчитан до лета 2022-го.
В прошлом сезоне Ла Лиги Иско провел 25 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
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