toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА НАЦИЙ

Ювентус нацелился на Хамеса

19:07 112 Читати українською
Ювентус нацелился на Хамеса
Роналду и Хамес / Goal

Хавбек Баварии Родригес может воссоединиться с экс-партнером по Реалу Криштиану Роналду.

По информации Сalciomercato, колумбиец испытывает дефицит игровой практики в Баварии и может покинуть мюнхенцев. Сообщается, что Хамеса привлекает идея снова поиграть с экс-партнером по Реалу Криштиану Роналду.

Роналду в компании очаровательной девушки оторвался в Лондоне в ресторане с дорогущим вином

В Ювентус изучают возможность приобретения Родригеса у Реала, однако это будет сделать очень сложно, ведь Бавария имеет обязательную опцию выкупа Хамеса за 42 миллиона евро летом 2019 года.

К слову, интересы Роналду и Хамеса представляет один агент – Жорже Мендеш. Этот фактор может поспособствовать переходу Хамеса в туринский клуб.

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Трансферы Ювентуса Хамес Родригес Хамес Родригес Бавария Бавария Ювентус Ювентус Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
49
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук