Ювентус нацелился на Хамеса

Хавбек Баварии Родригес может воссоединиться с экс-партнером по Реалу Криштиану Роналду.

По информации Сalciomercato, колумбиец испытывает дефицит игровой практики в Баварии и может покинуть мюнхенцев. Сообщается, что Хамеса привлекает идея снова поиграть с экс-партнером по Реалу Криштиану Роналду.

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В Ювентус изучают возможность приобретения Родригеса у Реала, однако это будет сделать очень сложно, ведь Бавария имеет обязательную опцию выкупа Хамеса за 42 миллиона евро летом 2019 года.

К слову, интересы Роналду и Хамеса представляет один агент – Жорже Мендеш. Этот фактор может поспособствовать переходу Хамеса в туринский клуб.

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