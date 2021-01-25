Туринская команда продолжает поиски усиления сразу нескольких позиций. Для этого Ювентус заглянул на немецкий рынок.

На радары "Старой синьоры" попали сразу два игрока Баварии, утверждает Calciomercato. В частности, Юве вернулся к идее полноценного трансфера Корентена Толиссо – год назад туринцы уже хотели приобрести хавбека.

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Вторым желательным переходом источник называет Джошуа Зиркзее. 19-летний форвард может перебраться в Италию на правах аренды аж на 18 месяцев. Ювентус будет пытаться подписать обоих зимой, но в случае неудачи попытается договориться о трансфере летом.

К слову, в текущем сезоне Толиссо, чемпион мира 2018 года в составе Франции, провел 18 поединков и отличился 2 голами, Зиркзее принял участие лишь в 9 встречах и записал в свой актив 2 ассиста в футболке Баварии.

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