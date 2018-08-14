Ювентус набрал 3,5 млн новых подписчиков в Instagram после трансфера Роналду

На аккаунт туринского Ювентуса в социальной сети Инстаграм подписались 3,5 новых пользователей.

Ювентус получил 3,5 млн новых подписчиков в Инстаграм после перехода в клуб форварда Криштиану Роналду, сообщает Лука Скаринци.

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На канал туринского клуба в YouTube подписались 520 тысяч пользователей. Страницу в Фейсбук посетили 436 млн отдельных профилей, также 15 млн проявлений активности (лайки, комментарии, репосты).

Общее количество лайков, комментариев и репостов после трансфера португальца больше, чем за все прошедшие месяцы 2018 года.

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