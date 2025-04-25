По информации La Gazzetta dello Sport, от попадания в ЛЧ зависит судьба не только главного тренера Игоря Тудора, но и многих игроков туринцев. Ювентус недосчитается около 60 миллионов евро, если не выйдет в Лигу чемпионов.

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Федерико Гатти и Андреа Камбьясо, которого считают одним из самых ценных активов в Европе, имеют сторонников в АПЛ. Также предполагается, что второй шанс не получит Дуглас Луис, а продление соглашения Вестона Маккенни станет еще более затруднительным из-за финансового вопроса.

Утверждается, что Маттиа Перин, вероятнее всего, попросит об уходе из клуба, как и Душан Влахович, который не продлит контракт.

Кроме того, по финансовым причинам Ювентус может не согласовать дальнейшие аренды Рандаля Коло Муани и Франсишку Консейсау.

Напомним, Ювентус сейчас находится на пятом месте с 59 баллами. От зоны ЛЧ туринцы отстают на один пункт.

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