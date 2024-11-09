Торино не мог выиграть в дерби 20 матчей и 9 лет, на выезде вообще 19 лет. Нынешнее состояние команд намекало на продолжение серии. "Быки" проиграли 6 из 7 последних матчей, а Ювентус идет среди лидеров.

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17 минут встречи прошли без единого удара, но первая толковая атака "Старой синьоры" привела к голу. Камбьясо прорвался по левому флангу и пробил. Милинкович-Савич парировал, но прямо на ногу Тимоти Веа, которому оставалось попасть в пустые ворота. Для сына обладателя "Золотого мяча-1995" это уже четвертый мяч в чемпионате, хотя в прошлом не было ни одного.

Торино был абсолютно жалким – один удар на 0,02 xG до перерыва, да и тот заблокирован. Команды пошли стенка на стенку после подлого фола Гатти против Милинковича-Савича, но рефери Симоне Содза даже без желтых карточек успокоил эмоции. До перерыва "горчичников" вообще не было, что довольно странно для дерби.

Во втором тайме картина игры сильно не изменилась. Паоло Ваноли проводил замены, буквально орал на подопечных, но ничего не помогало. На 84-й минуте Йилдиз исполнил контрольный в голову, замкнув качественную подачу Консейсау – 2:0. Ювентус с 24 очками догоняет Интер, до Наполи всего один пункт, а конкуренты завтра играют между собой. Торино с третьим поражением подряд остается в середине таблицы. "Быки" близки к 10-летнему "юбилею" без побед в дерби.

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