Ювентус может устроить громкую чистку – экс-звезда Шахтера и еще 5 титуларов будут биться за жизнь

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли не в восторге от работы ряда ключевых футболистов команды.

В последнее время Аньелли часто находится в Виново, тренировочной базе Ювентуса, где наблюдает за робой команды, сообщает Repubblica.

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Отмечается, что в Турине недовольны уровнем игры ряда ключевых игроков. В частности, речь идет о Дугласе Косте, Миралеме Пьяниче, Алексе Сандро, Блезе Матюиди, Гонсало Ингуаине и Федерико Бернардески. Каждый из них может покинуть команду летом.

Футболистам уже дали понять, что вторая часть сезона станет для них определяющей. Они должны продемонстрировать, что до сих пор могут соответствовать уровню Ювентуса. Итальянская пресса уже прозвала ультиматум Аньелли "битвой за жизнь" для упомянутых исполнителей.

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