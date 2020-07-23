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Ювентус может усилиться воспитанником Интера

23 июля 16:31 - Читати українською
Ювентус может усилиться воспитанником Интера
Габриэле Дзаппа / Getty Images

Защитник Пескары Габриэле Дзаппа попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Помешать потенциальному трансферу может миланский Интер.

"Старая синьора" нашла усиление на правый фланг обороны в Серии B. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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Дзаппа стал одним из открытий сезона в первом дивизионе. В Пескару он перебрался за 3 млн евро год назад, однако сумел завоевать место в составе "дельфинов". Юве готов переманить 20-летнего таланта. Помешать переходу защитника, который также играет в полузащите, может родной клуб Дзаппы – миланский Интер – "нерадзурри" в прошлом году внесли в соглашение о продаже пункт о возможности обратного выкупа юниора.

В нынешнем сезоне Габриэле Дзаппа провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и оформил 1 ассист.

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