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Ювентус может согласиться на продажу Пьянича – уже есть топ-претендент

11:50 43 Читати українською
Ювентус может согласиться на продажу Пьянича – уже есть топ-претендент
Миралем Пьянич / Reuters

Будущее хавбека Ювентуса Миралема Пьянича остается неопределенным.

Туринский гранд готов рассмотреть предложения по 29-летнего игроку, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Роль Пьянича в сезоне 2019/20 уже не является ключевой, как раньше. Ювентус еще прошлым летом подписал нескольких игроков в центр поля, поэтому может безболезненно пережить уход боснийца. Претендентов на полузащитника тоже будет хватать – как минимум ПСЖ готов побороться за Пьянича.

Контракт боснийца с Ювентусом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 ассистами и одним голом.

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