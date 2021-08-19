Ювентус размышляет над продажей Маккени и уже получил несколько предложений относительно своего хавбека, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Причиной такого решения стал вчерашний трансфер Локателли – теперь "Старая синьора" готова продать одного из своих хавбеков. Интересно, что только в марте этого года Юве выкупил Маккени из Шальке за 20,5 млн евро.

К слову, американец провел 46 матчей в составе Ювентуса в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 3 ассистов.

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