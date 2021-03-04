Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду влияет на туринский клуб не только на футбольном поле.

Ювентус выбирает, кого оставить в команде – Роналду или Де Лигта, сообщает Tuttomercatoweb.

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Причиной стало финансовое положение туринцев, вызванное пандемией коронавируса. Контракт Роналду рассчитан до лета 2022 года, однако он может продлить соглашение, поскольку не планирует завершать карьеру.

При этом, зарплата Криштиану также не уменьшится, поэтому придется продавать второго самого дорогого игрока команды – Де Лигта, поскольку клуб не сможет обеспечить пребывание в команде обоих футболистов.

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