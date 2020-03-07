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Ювентус может предложить солидную сумму за Дзаньоло – он не будет играть до лета из-за тяжелой травмы

14:07 30 Читати українською
Ювентус может предложить солидную сумму за Дзаньоло – он не будет играть до лета из-за тяжелой травмы
Николо Дзаньоло / LaPresse

Атакующий полузащитник итальянской Ромы Николо Дзаньоло попал в сферу интересов туринского Ювентуса. "Бьянконери", очевидно, не пугает травма таланта.

"Старая синьора" готова отдать за 20-летнего исполнителя 55 млн евро, сообщает Calciomercato.

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Юве готов к борьбе за хавбека в летнее трансферное окно. Правда, с конкретным предложением туринцы выйдут на Рому только после возвращения Дзаньоло на поле. Также представители чемпиона Италии стремятся понять, сможет ли полузащитник вернуть лучшую игровую форму после разрыва крестообразных связок колена.

Напомним, что Николо Дзаньоло получил тяжелую травму в январе и был прооперирован. До этого досадного момента он успел провести 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.

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