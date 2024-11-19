Ювентус может пожертвовать игроком ради трансфера – он пропустил прошлый сезон из-за дисквалификации
Полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли может сменить клубную прописку.
Ювентус рассматривает возможность продажи Николо Фаджиоли, чтобы обеспечить финансирование для трансфера центрального защитника, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По информации источника, руководство клуба не желает подписывать нового игрока в аренду, поэтому для осуществления этого трансфера необходимо освободить место под трансфер.
Напомним, в прошлом году Фаджиоли признал себя виновным в незаконных ставках на спортивные события, за что заработал семимесячную дисквалификацию.
К слову, этом сезоне Николо принял участие в 12 матчах за Ювентус, где записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока со "Старой синьорой" действует до лета 2028 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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