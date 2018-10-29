Ювентус может подписать Погба уже в январе – стали известны условия потенциального трансфера

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. В услугах француза заинтересован Ювентус.

Ювентус рассматривает возможность подписания Поля Погба уже в январе. Чемпион Италии готов взять 25-летнего француза в аренду на полгода с обязательным выкупом за сумму около 70 млн евро, сообщает Tuttosport.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара 0 топ-5 матчей уик-энда, которые стоит смотреть

Если Манчестер Юнайтед откажется отпускать Погба на таких условиях, то Ювентус планирует летом продать Алекса Сандро, чтобы получить дополнительные средства на подписание француза.

Погба выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в Манчестер Юнайтед, который выложил за игрока больше 100 млн евро. В последнее время постоянно появляется информация о желании хавбека покинуть клуб.