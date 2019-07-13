toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус может отпустить Перина в Бенфику – известна сумма потенциального трансфера

14:08 37 Читати українською
Ювентус может отпустить Перина в Бенфику – известна сумма потенциального трансфера
Маттиа Перин / Фото ФК Ювентус

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Маттиа Перин попал на радары Бенфики, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Буффон – о возвращении в Ювентус: Такое предложение невозможно отклонить

Португальцы готовы усилить вратарскую позицию голкипером Ювентуса за 10 млн евро. На Маттиа ожидает потенциальный контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Напомним, 26-летний итальянец выполняет функции второго голкипера туринцев и хочет получать больше игровой практики. Именно этот факт может повлиять на переход игрока.

В прошлом сезоне Серии А Перин провел 9 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
"Это совок", – Леоненко выступил против закона об украинском языке
09:41
360
Теги
Ювентус Ювентус Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Ювентуса Маттиа Перин Маттиа Перин Бенфика Бенфика
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
2
час
:
13
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук