Ювентус может отпустить Перина в Бенфику – известна сумма потенциального трансфера

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Маттиа Перин попал на радары Бенфики, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Португальцы готовы усилить вратарскую позицию голкипером Ювентуса за 10 млн евро. На Маттиа ожидает потенциальный контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Напомним, 26-летний итальянец выполняет функции второго голкипера туринцев и хочет получать больше игровой практики. Именно этот факт может повлиять на переход игрока.

В прошлом сезоне Серии А Перин провел 9 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

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