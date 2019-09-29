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Ювентус может отпустить Джана зимой – на хавбека претендуют сразу два топ-клуба

14:31 73 Читати українською
Ювентус может отпустить Джана зимой – на хавбека претендуют сразу два топ-клуба
Аарон Рэмзи и Эмре Джан / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан близок к смене места работы.

Эмре Джан уже зимой может покинуть лагерь Ювентуса, сообщает Calciomercato.

Ювентус устроит срочную распродажу, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, – СМИ

25-летний хавбек разочарован отсутствием игровой практики в туринском клубе. Наставник Юве Мауруцио Сарри не включил немца в заявку команды на Лигу чемпионов.

Главными претендентами на Эмре называют Баварию и ПСЖ.

В текущем сезоне Серии А Джан выходил на поле лишь в двух матчах.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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