Ювентус может отпустить чемпиона мира в другой клуб бесплатно

Полузащитник туринского Ювентуса Сами Хедира уже этим летом может сменить команду.

Руководство "Старой синьоры" готово расстаться с чемпионом мира в составе сборной Германии и будет рассматривать все предложения по трансферу немца, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, интерес к Хедире проявляют клубы АПЛ и MLS. Ювентус оценивает своего игрока, чей контракт истекает летом 2021 года, в 5,5 млн евро. Если покупателя не найдется, "бьянконери" могут отпустить футболиста бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате (5 млн евро). Добавим, что в свое время туринцы подписали его на правах свободного агента.

Напомним, что 33-летний полузащитник только в середине февраля вернулся к тренировкам, пропустив большую часть сезона из-за травмы колена. Всего в текущей кампании 12 раз появлялся на поле в футболке Ювентуса и сумел отдать один результативный пас.

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