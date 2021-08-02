Менеджмент "Старой синьоры" раздражен медленным продвижением переговоров и готов вскоре их свернуть, утверждает La Gazzetta dello Sport.

"Возможно, Ювентусу легче подписать Пьянича, чем Локателли": гендир Сассуоло издевается над туринским гигантом

Юве может отложить покупку Локателли на лето 2022-го. Тогда у чемпиона Европы останется год по контракту с "нероверди", а те вынуждены будут продать Локателли ради хоть какого-то заработка. Если трансфер воспитанника Милана не состоится в этом году, то в Турин переедет Тьемуэ Бакайоко. Тренерский штаб Челси не рассчитывает на центрхава, проведшего прошлый сезон в аренде в составе Наполи.

К слову, в сезоне 2020/21 Бакайоко провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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