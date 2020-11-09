Туринский гранд планирует избавиться от нападающего уже в следующем году, сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Ромео Агрести.

"Роналду – невежда": экс-игрок Ювентуса уничтожил португальца за пренебрежительное отношение к партнерам и Италии

Ювентус во времена коронавирусного кризиса не может себе позволить бешеную зарплату Роналду в размере 31 млн евро в год (второй самый дорогой игрок команды, Дибала, получает в 5 раз меньше). Также распространяется все больше слухов об ухудшении отношений звезды с одноклубниками. Контракт форварда с "бьянконери" рассчитан до лета 2022-го, а новый ему предлагать не будут. Туринский гранд надеется успеть продать Кришитану, чтобы отбить хотя бы часть 100 млн евро, которые заплатил Реалу в 2018-м.

Добавим, что начало нового сезона для Роналду было испорчено коронавирусом. Сейчас португалец провел всего 5 матчей, в которых отличился 6 голами и одним ассистом.

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