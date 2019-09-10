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Ювентус может избавиться от Бернардески зимой – раньше на него претендовала Барселона

22:56 12 Читати українською
Ювентус может избавиться от Бернардески зимой – раньше на него претендовала Барселона
Федерико Бернардески / Getty Images

Будущее игрока сборной Италии в туринском гранде остается неопределенным.

Бернардески может покинуть Ювентус во время зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

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Новый тренер "зебр" Маурицио Сарри не рассчитывает на 25-летнего итальянца как на ключевого игрока, поэтому его уход выглядит вполне вероятным. В текущем сезоне тренер Ювентуса сделал ставку на Дугласа Косту, который показал высокий уровень игры в первых двух турах Серии А. К слову, Бернардески мог покинуть Турин еще в конце летнего трансферного окна, в частности, им интересовалась Барселона.

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Напомним, игрок сборной Италии перешел в Ювентус из Фиорентины два года назад. Сумма сделки составила 40 млн евро.

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