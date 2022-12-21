Финансовые махинации стоили должностей Андреа Аньелли и Павелу Недведу, которые были вынуждены подать в отставку. Однако увольнение функционеров не спасает клуб от расследований их правонарушений. Туринцам инкриминируют завышение сумм трансферов с целью получения прироста капитала.

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По информации La Gazzetta dello Sport, инстанция по финансовому контролю клубов УЕФА приступила к проверке дел Ювентуса. Если по итогам расследования окажется, что финансовое положение клуба значительно отличалось от того, как его оценивала CFCB в прошлом, или появляются новые существенные факты, туринцы не смогут избежать санкций.

Возможные наказания для Ювентуса: штраф, удержание доходов, полученных от выступления на турнирах УЕФА, ограничение на регистрацию игроков списка А для участия в еврокубках, дисквалификация на текущий год или исключение из участия в соревнованиях УЕФА в будущем.

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Также под угрозой оказались некоторые действующие и бывшие игроки "Старой синьоры". Дело в том, как футболисты получали зарплату. Они якобы отказывались от выплат во время горячей фазы пандемии, но на самом деле получали свои деньги в обход контрольных органов. Если вину могут доказать, то наиболее злостных нарушителей могут даже дисквалифицировать.