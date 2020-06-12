Ювентус – Милан: стартовые составы и видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

Ювентус в рамках полуфинального поединка Копа Италия принимает Милан. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии Ювентус – Милан начнется в 22:00 по киевскому времени. Видео- и текстовая онлайн-трансляция поединка доступны на "Футбол 24".

Ювентус не сможет рассчитывать на трёх игроков основы в полуфинале Кубка Италии против Милана

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась результативной ничьей – 1:1.

Стартовые составы

Ювентус: Буффон – Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Дибала, Роналду

Запасные: Щенсны, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Хедіра, Рабьо, Мураторе, Куадрадо, Бернардески, Олівьери, Вриони, Дзанимаккія

Милан: Дж. Доннарумма – Конти, Кьяер, Романьоли, Калабрия – Кессьє, Бенассер – Пакета, Бонавентура, Чалханоглу – Ребич

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Габбия, Лаксальт, Билья, Брешианини, Крунич, Салемакерс, Коломбо, Леау, Мальдини, Ольцер

Бавария может оформить чемпионство, возвращение Италии и Испании, козырь Вернидуба в битве за лидерство – сливки уикенда