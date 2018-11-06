Форвард "красных дьяволов" не сможет помочь своей команде в матче 4-го тура ЛЧ против Ювентуса.

Бельгийский нападающий не успел восстановиться после повреждения, которое он получил перед матчем 11-го тура АПЛ против Борнмута и не сыграет в матче Лиги чемпионов против Ювентуса, передает Manchester Evening News.

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Отметим, матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 ноября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22 часа по Киеву.

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