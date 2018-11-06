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Ювентус – Манчестер Юнайтед: Лукаку пропустит матч Лиги чемпионов

21:51 24 Читати українською
Ювентус – Манчестер Юнайтед: Лукаку пропустит матч Лиги чемпионов
Ромелу Лукаку / Reuters

Форвард "красных дьяволов" не сможет помочь своей команде в матче 4-го тура ЛЧ против Ювентуса.

Бельгийский нападающий не успел восстановиться после повреждения, которое он получил перед матчем 11-го тура АПЛ против Борнмута и не сыграет в матче Лиги чемпионов против Ювентуса, передает Manchester Evening News.

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Ромелу не полетел вместе с командой в Турин, а остался в Англии восстанавливаться от травмы.

Отметим, матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 ноября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22 часа по Киеву.

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Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
до матча
23
час
:
18
мин
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов Ювентус - Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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