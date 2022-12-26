Левый защитник Бенфики Алекс Гримальдо летом может стать игроком Ювентуса, утверждает Calciomercato.

Чемпион мира Матюиди завершил карьеру

Испанец призван заменить Алекса Сандро, который уже 7 лет защищает цвета "Старой синьоры" и может покинуть Юве по завершении сезона, поскольку его контракт с клубом истекает. Гримальдо также будет свободным агентом летом 2023-го, а контакты с представителями испанца положительные.

Алекс Сандро сыграл в 17 поединках в текущем сезоне за Юве, в которых отметился 1 результативной передачей. Гримальдо с Бенфикой стал сенсацией ЛЧ, выбив туринцев из группы. В этом сезоне сыграл в 24 поединках, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой