Ювентус летом подпишет сенсацию Лиги чемпионов вместо многолетнего ветерана
"Старая синьора" намерена освежить позицию левого защитника.
Левый защитник Бенфики Алекс Гримальдо летом может стать игроком Ювентуса, утверждает Calciomercato.
Чемпион мира Матюиди завершил карьеру
Испанец призван заменить Алекса Сандро, который уже 7 лет защищает цвета "Старой синьоры" и может покинуть Юве по завершении сезона, поскольку его контракт с клубом истекает. Гримальдо также будет свободным агентом летом 2023-го, а контакты с представителями испанца положительные.
Алекс Сандро сыграл в 17 поединках в текущем сезоне за Юве, в которых отметился 1 результативной передачей. Гримальдо с Бенфикой стал сенсацией ЛЧ, выбив туринцев из группы. В этом сезоне сыграл в 24 поединках, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.
У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой