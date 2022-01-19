Кубок Италии, 1/8 финала

Лацио – Удинезе – 1:0

Гол: Иммобиле, 107

Ювентус – Сампдория – 4:1

Голы: Куадрадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (п) – Конти, 63

Удинезе неожиданно сумел создать немало проблем Лацио. "Орлы" смогли протиснуться в четвертьфинал благодаря единственному голу Чиро Иммобиле уже в овертайме. В четвертьфинале римляне сыграют с Миланом.

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Ювентус был откровенным фаворитом матча с Сампдорией. Туринцы соответствующим образом и пытались действовать, но никак не могли найти ключ к воротам соперника. Отрыть счет удалось в середине первого тайма. Куадрадо хитро исполнил штрафной удар. Позже Мората удвоил преимущество, но VAR рассмотрел нарушение правил в начале голевой атаки.

Во втором тайма на поле появилось несколько лидеров Ювентуса, поэтому "бьянконери" без особых проблем оформили разгром. Андреа Конти забил дебютный гол за Сампдорию, но туринцы этого даже не заметили. В следующем раунде Кубка Италии Ювентус сыграет с победителем пары Сассуоло – Кальяри.

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