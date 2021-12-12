Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани может снова оказаться в Серии А.

"Старая синьора" вполне серьезно рассматривает вариант подписания 34-летнего уругвайца, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Трансфер может состояться уже зимой.

Барселона вернулась к идее подписания Кавани уже в январе

В таком развитии событий заинтересованы и Ювентус, находящийся в поисках бомбардира, и сам Кавани, желающий реанимировать свою карьеру. Но есть нюанс. Кроме Эдинсона на радарах туринцев еще находятся Джанлука Скамакка (Сассуоло) и Душан Влахович (Фиорентина).

В текущем сезоне Эдинсон Кавани имеет очень мало игровой практики: 274 минуты в 8 матчах и 1 гол. За МЮ уругваец выступает с октября 2020 года.

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