Ювентус и Боруссия сыграли между собой два абсолютно противоположных тайма. В первой 45-минутке обе команды не создали ни одного голевого момента, зато сразу после перерыва разбудили всех болельщиков, которые успели заснуть.

Первой "проснулась" Боруссия: Байер с острого угла пробил в штангу, а Гираси не смог протолкнуть мяч мимо Ди Грегорио, находясь в отличной позиции в чужой штрафной площади. А вот Адейеми своим шансом воспользовался – Карим нанес великолепный удар со средней дистанции.

Стоило Ювентусу сравнять счет (Йилдиз сделал это, почти находясь в статике), как Нмеча сразу же забил второй гостевой гол – и снова из-за пределов штрафной площади! На сей раз спасать положение хозяев выпало Влаховичу, который незадолго до этого вышел на замену. Серб получил пас на ход и воспользовался скоростью, чтобы уйти от Антона и забить в дальний нижний угол.

Однако не зря "Старая синьора" во втором тайме напоминала утопающего с гирей на ноге. Стоило команде Тудора сделать глоток свежего воздуха, как она все равно уходила на дно. Третий гол Дортмунда стал комплексом ошибок: Тюрам, отобрав мяч у Коуту, снова подарил его сопернику. Экс-партнер Виктора Цыганкова по Жироне вбежал на правый полуфланг штрафной площади – и пробил снизу под ближнюю штангу. Честно говоря, Ди Грегорио мог бы сыграть лучше...

Боруссия перешла на контратаки, и по итогам одной из них заработала пенальти – Келли руками заблокировал удар Гираси. Бенсебаини долго выпрашивал у Сэру право исполнения приговора – и таки выпросил. А потом развел мяч и вратаря по разным углам. Однако это еще не был конец.

Сначала Влахович открыл один мяч после передачи Калюлю с правого фланга из-под Рюерсона, а затем Душан – на 90+6-й минуте – сам ассистировал на Келли. Защитник забил Интеру, и теперь вот забил еще и Дортмунду.

Перед этим матчем Игорь Тудор отмечал, что, несмотря на победу над Интером (4:3), некоторые игроки Юве находятся не в оптимальной форме. "4:3 или 1:0? Я выбираю 3:0", – отмечал хорватский тренер. Пока у него проблемы всюду: форвард, который оформляет 2 гола + ассист, выходит только на замену, тогда как в обороне у Юве полная катастрофа.

Однако команде удалось избавиться от гири и вынырнуть из воды.

