Артур Мело выполнил свое обещание и вернулся в родной Гремио спустя 2607 дней, информирует официальный сайт туринского клуба. Соглашение заключено на правах аренды. Вторую часть прошлого сезона бразилец провел в аренде в Жироне.

В Порту-Алегри Артура встретили около 50 болельщиков: они пели песни в его честь. В Гремио Мело воссоединится с Брейтвейтом. Они вместе играли за Барселону в сезоне 2019/20.

В 2018 году Гремио продал Артура в Барселону за 30 млн евро, что стало крупнейшим трансфером в истории клуба. Позже каталонский клуб обменял бразильца с Ювентусом на Миралема Пьянича. Однако в Турине Мело так и не заиграл.

Его контракт с Ювентусом действует до лета 2027 года.

