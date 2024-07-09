Во вторник, 9 июля, Кин стал игроком Фиорентины. Как информирует официальный сайт клуба, "фиалки" окончательно приобрели права на форварда, подписав с ним контракт на 5 лет. Согласно Viola News, годовая зарплата Кина составит около 2,2 млн евро.

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По информации официального сайта Ювентуса, туринский клуб получит за итальянца ивуарийского происхождения 13 млн евро. Ещё 5 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов. По словам главного тренера Фиорентины Раффаэле Палладино, Мойзе будет играть центральную роль в его проекте. Начиная с нового сезона "фиалки" намерены играть по схеме 3-4-3 или 3-4-2-1.

Ранее Кин по-разному произносил свою фамилию: "Кин" и "Кен". В Италии по этому поводу точатся дискуссии, сомнений не вызывает лишь правильный вариант написания – Kean.