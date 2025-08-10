Ювентус переиграл дортмундскую Боруссию (2:1). Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Боруссия Д – Ювентус – 1:2

Голы: Байер, 89 – Камбь'со, 16, 53

Ювентус официально лишился своего главного универсала – он перешел в клуб, в котором играл его отец

Матс Хуммельс сыграл за Боруссию Д в товарищеском матче против Ювентуса. Защитник завершил карьеру в прошлом сезоне после ухода из Ромы, где выступал вместе с Довбиком. Хуммельс сыграл 18 минут, а затем его заменил Зюле.

Матс выступал за Боруссию с 2008 по 2016 год. С дортмундцами защитник выиграл 6 трофеев, в том числе 2 титула Бундеслиги и 2 Кубка Германии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Оба гола в ворота Боруссии забил Камбьясо. Сначала Андреа ассистировал Калюлю, а затем Кенану Йылдизу.