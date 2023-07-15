Украинский голкипер Руха Александр Харечко заинтересовал Ювентус, сообщает Sport.ua.

Милан готовился выложить за хавбека Руха миллион евро – известно, почему сорвался трансфер

16-летний вратарь впечатлил скаутов туринцев во время товарищеского турнира в Италии LAZIO CUP, который состоялся прошлой весной. Рух тогда сумел дойти до полуфинала и завоевать бронзу.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры между клубами. Рассматриваются различные варианты, в том числе разделение прав на вратаря: Харечко переедет в Италию, но 50 процентов прав на него будет принадлежать Руху. Такой трансфер может иметь имиджевую составляющую для львовской команды.

Отмечается, что Ювентус держит на карандаше еще нескольких игроков из Академии Руха, но предметно интересуется лишь Харечко.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе итальянских грандов к еще двум игрокам Руха: Богданом Слюбиком интересовался Лацио, а трансфер Марка Сапуги в Милан сорвала досадная травма.

"Форварди Мілана чекали наших помилок": став відкриттям Руху, виграв перегони в Динамо і не здивований інтересом Лаціо