"Я могу подтвердить, что Ювентус интересовался нашими игроками. Многие команды проявляли интерес, в том числе и туринцы.

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У нас спрашивали об игроках, за которыми они уже следили в прошлом. Ювентус интересовался Винисиусом Тобиасом, Маркосом Антонио, Давидом Нересом и другими.

К сожалению, многие федерации, в том числе итальянская, не воспользовались этой возможностью. УЕФА специальным законом открыл трансферное окно, чтобы игроки из Украины могли продолжать играть и получать зарплату до конца сезона. Это было сделано, чтобы защитить футболистов и клубы, разоренные войной. Мы не знаем причин такого решения, мы должны спросить тех, кто напрямую причастен к этому", – цитирует Николини Tuttomercatoweb.

Напомним, после войны Шахтер остановил выплату зарплат своим футболистам и готов пристроить их в другие клубы.

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