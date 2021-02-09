Ювентус – Интер: стартовые составы и видеотрансляция ответного матча полуфинала Кубка Италии
20:50 - Читати українською
В рамках второго матча за полуфинал Кубка Италии туринский Ювентус принимает миланский Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии Ювентус – Интер начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Реал и ПСЖ готовы устроить битву за Лукаку
Первый матч завершился волевой победой Ювентуса со счетом 2:1.
Стартовые составы
Ювентус:
Интер:
Ювентус победил в первом полуфинале Кубка: слабая психология Интера, шаткая победа Пирло над учителем и триумф Роналду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter