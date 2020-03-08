Ювентус – Интер: стартовые составы на Дерби Италии

"Старая синьора" принимает на пустом стадионе гостей из Милана в рамках 26 тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч 26 тура Серии А Ювентус – Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что команды сыграют без болельщиков из-за мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Рэмзи, Матюиди – Дуглас Коста, Роналду, Игуаин.

️️ STARTING XI ️️

Così in campo i bianconeri questa sera! #JuveInter pic.twitter.com/Nv5FuPthTu — JuventusFC (@juventusfc) March 8, 2020

Интер: Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастони – Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг – Лукаку, Мартинес.