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Ювентус – Интер: стартовые составы на Дерби Италии

20:54 28 Читати українською
Ювентус – Интер: стартовые составы на Дерби Италии
Ювентус – Интер: онлайн-трансляция матча / Getty Images

"Старая синьора" принимает на пустом стадионе гостей из Милана в рамках 26 тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Центральный матч 26 тура Серии А Ювентус – Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что команды сыграют без болельщиков из-за мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Рэмзи, Матюиди – Дуглас Коста, Роналду, Игуаин.

Интер: Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастони – Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг – Лукаку, Мартинес.

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Италия Ювентус Ювентус Ювентус - Интер Интер Интер
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