На срочном заседании клубов итальянского чемпионата Ювентус, Интер и Милан заявили о желании продолжить выступления в Серии А, несмотря на статус основателей Европейской Суперлиги, сообщает Football Italia.

"Я никогда не видел человека, который бы так много врал": Чеферин назвал главного "предателя" после создания Суперлиги

По информации источника, Аталанта, Верона и Кальяри хотели исключить вышеупомянутые клубы за их причастность к скандальному турниру.

Напомним, президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что игроки Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Евро.

Дисквалификации на Евро и ЧМ, защита футбола от смерти – Чеферин разнес основателей Суперлиги, а УЕФА угрожает войной