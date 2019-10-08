Ювентус и ПСЖ поборются за Хаверца

Полузащитник Байера Кай Хаверц является приоритетной целью нескольких европейских грандов.

Ювентус и ПСЖ нацелились на хавбека сборной Германии Кайя Хаверца, сообщает Сalciomercato.

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Туринцы намерены подписать 20-летнего полузащитника летом, но парижане могут спутать карты "Старой Синьоре".

В текущем сезоне Бундеслиги Кай провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. В прошлом году Хаверц дебютировал за национальную команду, и уже успел провести три матча за Бундестим.

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