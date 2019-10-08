toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Ювентус и ПСЖ поборются за Хаверца

19:31 16 Читати українською
Ювентус и ПСЖ поборются за Хаверца
Кай Хаверц / Фото ФК Байер

Полузащитник Байера Кай Хаверц является приоритетной целью нескольких европейских грандов.

Ювентус и ПСЖ нацелились на хавбека сборной Германии Кайя Хаверца, сообщает Сalciomercato.

4 немецких звезды, которых Бавария будет торговать в 2020-м – роскошный список

Туринцы намерены подписать 20-летнего полузащитника летом, но парижане могут спутать карты "Старой Синьоре".

В текущем сезоне Бундеслиги Кай провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. В прошлом году Хаверц дебютировал за национальную команду, и уже успел провести три матча за Бундестим.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Шевченко однозначно ответил на слухи о переговорах с Миланом
15:31
594
Теги
Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Трансферы ПСЖ Германия Трансферы Кай Хаверц Кай Хаверц Байер Байер ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
13
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук