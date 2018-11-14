Ювентус и Милан сыграют за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии, несмотря на протесты активистов

Руководство Серии А не будет переносить матч за Суперкубок Италии из Саудовской Аравии между Миланом и Ювентусом.

Матч за Суперкубок Италии, как и планировалось, состоится 16 января в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает Football Italia.

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После убийства журналиста The Washington Post Джамала Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, не утихают разговоры о том, что встречу нужно провести в другой стране.

Однако посол Италии в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии) Лука Феррари провел встречу с президентом Серии А Гаэтано Миккиче и попросил того не отказываться от запланированного, чтобы не нарушить международные отношения.

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