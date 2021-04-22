"Ювентус и Милан не ушли, Барселона еще думает. Возможно, мы можем немного изменить формат – от Англии входят четыре лучших, от Испании также четыре. Важно то, что большие команды играют друг с другом, а дети будут смотреть футбол. Проблема в том, что УЕФА убил нас на следующий день с ужасной агрессией. Мы точно допустили некоторые ошибки. Но они знали, что мы собираемся делать, и ждали этого. Те, кто не хочет терять свои привилегии.

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Футбол поддерживают крупнейшие клубы – так было всегда. Противостояние Криштиану и Месси было замечательным не только для Мадрида и Барселоны, но и для всего испанского футбола, и футбола в целом. Не может быть, чтобы в Англии 6 клубов теряли деньги, а 14 зарабатывали. В Испании первая тройка теряет деньги, а остальные зарабатывают. Это не может продолжаться. Сейчас богатые – это те, кто теряет деньги.

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Мы открыты для других идей. Впрочем, если клуб из меньшей лиги, скажем Турции, хочет вступить, то возникает проблема – деньги поступают от больших игр, где есть конкуренция. Игры без конкуренции не приносят денег. Контракты подписываются серьезными людьми, бизнесменами, которые знают этот мир. За прошедшие сутки мы договорились подождать и попробовать объяснить лучше свои принципы. Мы открыты для других идей", – цитирует Переса корреспондент Дермот Корриган со ссылкой на El Larguero.

Добавим, что Милан официально заявлял о выходе из Суперлиги, а Ювентус признал, что пока продолжать проект невозможно. Барселона вообще не была полноценным участником, поскольку члены клуба не успели провести голосование.

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